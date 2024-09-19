الخير لـ هنا بيروت: ما حصل في اليومين الماضيين جمد أي مسعى رئاسي نحن أمام مرحلة انتظار صعبة يجب أن يكون عنوانها التضامن والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما تريده إسرائيل

العودة الى الأعلى الخير لـ هنا بيروت: السبيل الوحيد للرد على أي اعتداء هو سلك الطرق الدستورية من خلال العودة إلى مجلس الأمن والقرارات الدولية التي تشكل السبيل الوحيد لاستعادة أراضينا والحفاظ على أمن اللبنانيين