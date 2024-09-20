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عبدالله لـ "الجديد": مقومات صمود لبنان ما زالت ضعيفة وعلينا ألا نكابر وألا نجر لبنان إلى حرب شاملة ولكن إذا فرضت هذه الحرب علينا من قبل الجانب الإسرائيلي علينا أن نكون في الخندق الواحد
2024-09-20 | 03:59
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عبدالله لـ "الجديد": مقومات صمود لبنان ما زالت ضعيفة وعلينا ألا نكابر وألا نجر لبنان إلى حرب شاملة ولكن إذا فرضت هذه الحرب علينا من قبل الجانب الإسرائيلي علينا أن نكون في الخندق الواحد
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