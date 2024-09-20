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رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ الجديد: أعزي بالشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى وآمل أن تنتهي الأمور بخير فالإسرائيلي يحقق انتصارات وهمية على المدنيين لتحقيق أهدافه
2024-09-20 | 14:18
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رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ الجديد: أعزي بالشهداء وأتمنى الشفاء للجرحى وآمل أن تنتهي الأمور بخير فالإسرائيلي يحقق انتصارات وهمية على المدنيين لتحقيق أهدافه
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