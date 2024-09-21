وزير الطاقة من مكان الغارة الاسرائيلية في الضاحية لـ #الجديد: جئنا لمؤازرة العائلات التي قدمت شهداء وماضون في الدفاع عن قضيتنا المحقة باستقلال لبنان وتحرير أراضيه كافة