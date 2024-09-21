الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
08:55
بالفيديو - الجديد تعاين عملية رفع الانقاض من مكان الغارة في الضاحية
08:28
بالفيديو - إسقاط مسيرة اسرائيلية عند الساحل الجنوبي اللبناني
07:51
بالفيديو - إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل
06:19
بالفيديو - مدير مستشفى للجديد: "من عنا ما بيطلع فواتير"
06:05
القائد الثاني "المستهدف" بعد عقيل.. تعرف من هو؟
خاص الجديد
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت مجرى نهر الليطاني بالقرب من جسر الخردلي
2024-09-21 | 06:31
A-
A+
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت مجرى نهر الليطاني بالقرب من جسر الخردلي
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة الجبين
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة شمع
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت مرتفعات جبل الريحان
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت مجرى نهر الليطاني بالقرب من جسر الخردلي
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الطيران
الحربي
الاسرائيلي
استهدفت
الليطاني
بالقرب
الخردلي
العودة الى الأعلى
مراسلة الجديد: سلسلة من الغارات تستهدف منطقة وادي زفتا محيط الزهراني
فياض لـ #الجديد: القوى المقاومة تفرض معادلة مختلفة والصمود والاستنزاف هو عنوان المرحلة والعدو الاسرائيلي سيتحمل النتائج في حال قرر الخوض بحرب شاملة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
11:24
مراسل الجديد: تحليق للمسيّرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق المبنى الذي تمّ إستهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قرابة النصف ساعة
11:24
مراسل الجديد: تحليق للمسيّرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق المبنى الذي تمّ إستهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قرابة النصف ساعة
11:10
غارة الضاحية.. جهود إنتشال الشهداء والمصابين مستمرّة
غارة الضاحية.. جهود إنتشال الشهداء والمصابين مستمرّة
11:10
غارة الضاحية.. جهود إنتشال الشهداء والمصابين مستمرّة
غارة الضاحية.. جهود إنتشال الشهداء والمصابين مستمرّة
10:35
مراسل الجديد: لم يتمّ إنتشال أي شخص جديد من تحت الركام في موقع الغارة في الضاحية الجنوبية
10:35
مراسل الجديد: لم يتمّ إنتشال أي شخص جديد من تحت الركام في موقع الغارة في الضاحية الجنوبية
يحدث الآن
عربي و دولي
11:28
"قصفنا آلافاً من قاذفات الصواريخ جنوب لبنان".. هذا ما زعم به جيش العدو!
خاص الجديد
11:24
مراسل الجديد: تحليق للمسيّرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق المبنى الذي تمّ إستهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قرابة النصف ساعة
محليات
11:21
وزارة الصحة تتسلّم شحنة إضافية من المساعدات العراقية للقطاع الصحي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
08:55
بالفيديو - الجديد تعاين عملية رفع الانقاض من مكان الغارة في الضاحية
10:56
إعلام العدو: هكذا رصدت "إسرائيل" إجتماع قادة الرضوان
06:18
زواج ملكة جمال لبنان ساندي تابت وهوية العريس تشغل الجمهور
05:15
إيران عن غارة الضاحية: معاقبة إسرائيل في جدول أعمالنا
09:32
سوليفان: لا نشعر حاليا أننا في وضع يسمح لنا بتقديم مقترح يمكن حمل حماس وإسرائيل على قبوله
2024-09-20
حماس: نعتبر ما حدث في الضاحية الجنوبية جريمة جديدة ضمن مسلسل الجرائم الصهيونية وإنتهاكا للسيادة اللبنانية
بالفيديو
بالفيديو
07:24
الجديد في مواكبة مستمرة للتطورات الامنية في الضاحية وجنوب لبنان
06:37
سلسلة غارات اسرائيلية تستهدف قرى وبلدات جنوب لبنان... مراسل الجديد يتابع ابرز التطورات الميدانية
06:04
مؤتمر صحافي لوزير الداخلية بسام مولوي عقب اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي
05:31
المواكبة مستمرة لآخر مستجدات استهداف الضاحية
05:20
بالفيديو - الحرس الثوري يكشف عن أحدث مسيّرة انتحارية
05:01
مراسلو الجديد يجولون على المستشفيات لمتابعة اوضاع جرحى استهداف الضاحية الجنوبية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
16:57
بالأسماء: قيادات الرضوان المستهدفة في غارة الضاحية
عربي و دولي
16:57
بالأسماء: قيادات الرضوان المستهدفة في غارة الضاحية
محليات
03:16
بالفيديو - مشاهد تعرض للمرة الأولى عن القائد الكبير في حزب الله الشهيد إبراهيم عقيل
محليات
03:16
بالفيديو - مشاهد تعرض للمرة الأولى عن القائد الكبير في حزب الله الشهيد إبراهيم عقيل
محليات
06:16
وهاب يعلّق على كلام الرئيس الايراني: استفزني!
محليات
06:16
وهاب يعلّق على كلام الرئيس الايراني: استفزني!
عربي و دولي
17:12
بالصورة - بيان أوّلي لحزب الله: نعي الشهيد القائد إبراهيم عقيل
عربي و دولي
17:12
بالصورة - بيان أوّلي لحزب الله: نعي الشهيد القائد إبراهيم عقيل
محليات
00:31
حزب الله نعى ثلة من الشهداء بينهم القائدان عقيل ووهبي
محليات
00:31
حزب الله نعى ثلة من الشهداء بينهم القائدان عقيل ووهبي
عربي و دولي
10:56
إعلام العدو: هكذا رصدت "إسرائيل" إجتماع قادة الرضوان
عربي و دولي
10:56
إعلام العدو: هكذا رصدت "إسرائيل" إجتماع قادة الرضوان
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024