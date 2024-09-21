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خاص الجديد

المشهد السياسي: سلوك "إسرائيل" بمثابة إعلان حرب.. هل يُبادر الأميركي؟

2024-09-21 | 12:47
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المشهد السياسي: سلوك &quot;إسرائيل&quot; بمثابة إعلان حرب.. هل يُبادر الأميركي؟
المشهد السياسي: سلوك "إسرائيل" بمثابة إعلان حرب.. هل يُبادر الأميركي؟

من حراك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وانتقاداته المتكررة للولايات المتحدة حول تغطيتها للاعتداءات الاسرائيلية، يمكن استخلاص حجم القلق والتساؤلات الذي تتخبط فيه الساحة السياسية، إذ تقول مصادر مطلعة على حراك الرئاسة الثانية للجديد إنه بات واضحا أن الاسرائيلي لا يريد الاستماع لأي مطلب خارجي وما فعله من اعتداءات هو بمثابة اعلان حرب وتخط لكل القواعد، لذلك فمن غير المنتظر أن يبادر الاميركي وينجح في وقف التصعيد العسكري.

ويصف هذا المصدر الوضع الراهن بأننا في حالة عدم توازن إذ لا أحد يستطيع أن يقدر الى أي اتجاه تسير المنطقة، على الرغم من أن التوقعات تصب باتجاه مضي العدو الاسرائيلي بتكثيف اعتداءاته مستفيدا من انشغال الادارة الاميركية في أيامها الاخيرة ما قبل الانتخابات. 
أما على مستوى الاتصالات فتؤكد مصادر عين التينة أن لا اتصالات خارجية سجلت في الساعات الاخيرة بعد العدوان على الضاحية، والكل يترقب مسار الامور بعد انتشال كل الضحايا من تحت الركام والوصول الى ساعة الرد، في حين أنه بعد عدول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن السفر الى نيويورك.
قالت أوساط حكومية للجديد إن اتصالات خارجية رفيعة سجلت، إذ كرر ميقاتي موقفه بأن هذا التعدي الاسرائيلي خطير ويجب الضغط على اسرائيل لوقف إطلاق النار على غزة ووقف اعتداءاتها على لبنان. 
 
المشهد السياسي: سلوك "إسرائيل" بمثابة إعلان حرب.. هل يُبادر الأميركي؟

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