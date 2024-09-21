مصادر مطلعة على حراك الرئاسة الثانية لـ الجديد: بات واضحاً أن الإسرائيلي لا يريد الإستماع لأي مطلب خارجي للتهدئة ومن غير المنتظر أن يبادر الأميركي وأن ينجح في وقف التصعيد