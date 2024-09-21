أوساط حكومية لـ الجديد: إتصالات خارجية رفيعة سجلت مع ميقاتي عقب عدوله عن السفر الى نيويورك حيث كرر موقفه من أن هذا الإعتداء الإسرائيلي خطير ويجب الضغط على العدو