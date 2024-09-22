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04:04
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03:50
مشاهد لقاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية التي قصفها الحزب في حيفا
14:32
فيديو - غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
خاص الجديد
معطيات جديدة بشأن غارة الضاحية مع مراسلة الجديد
2024-09-22 | 05:34
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معطيات جديدة بشأن غارة الضاحية مع مراسلة الجديد
معطيات جديدة بشأن غارة الضاحية مع مراسلة الجديد
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حزب الله: شنّينا هجومين جويين بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على تموضعات مستحدثة لجنود العدو في محيط موقع المنارة وثكنة يفتاح وأصابت أهدافها بدقة
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