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خاص الجديد
مراسل الجديد: شهيد و6 جرحى في بلدة بوادي إثر الغارات الإسرائيلية على بعلبك
2024-09-23 | 00:59
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مراسل الجديد: شهيد و6 جرحى في بلدة بوادي إثر الغارات الإسرائيلية على بعلبك
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مراسل الجديد: شهيد و6 جرحى في بلدة بوادي إثر الغارات الإسرائيلية على بعلبك
خاص الجديد
محليات
الجديد:
بوادي
الغارات
الإسرائيلية
بعلبك
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مراسلة الجديد: العدو يقوم بإختراق شبكة الإتصالات الأرضية التابعة لأوجيرو في قضاء صور للإتصال بالمواطنين وإبلاغهم الإخلاء
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02:25
مراسلة الجديد: العدو يقوم بإختراق شبكة الإتصالات الأرضية التابعة لأوجيرو في قضاء صور للإتصال بالمواطنين وإبلاغهم الإخلاء
2024-09-17
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2024-09-03
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