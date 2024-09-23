مراسلة الجديد: العدو يقوم بإختراق شبكة الإتصالات الأرضية التابعة لأوجيرو في قضاء صور للإتصال بالمواطنين وإبلاغهم الإخلاء

عاجل
المتحدث باسم جيش العدو عن عملية برية محتملة في لبنان: سنفعل كل ما يلزم
المتحدث باسم جيش العدو عن عملية برية محتملة في لبنان: سنفعل كل ما يلزم
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله بإطلاق أسلحته الاستراتيجية على أراضينا"
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله بإطلاق أسلحته الاستراتيجية على أراضينا"
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "هذا تحذير مباشر لسكان القرى في منطقة البقاع - قم بالإخلاء على الفور من أجل سلامتك"
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "هذا تحذير مباشر لسكان القرى في منطقة البقاع - قم بالإخلاء على الفور من أجل سلامتك"
جيش العدو الاسرائيلي: نحذر سكان جنوب لبنان من البقاء بالقرب من مواقع حزب الله
جيش العدو الاسرائيلي: نحذر سكان جنوب لبنان من البقاء بالقرب من مواقع حزب الله
المتحدث باسم جيش العدو: قصفنا أكثر من 300 هدف في لبنان من أجل تدمير قدرات حزب الله
المتحدث باسم جيش العدو: قصفنا أكثر من 300 هدف في لبنان من أجل تدمير قدرات حزب الله
إذاعة جيش العدو: سلاح الجو شرع الآن في شن موجة ثالثة من الغارات على لبنان
إذاعة جيش العدو: سلاح الجو شرع الآن في شن موجة ثالثة من الغارات على لبنان
جيش العدو: نفذنا غارات على بنية تحتية لحزب الله في لبنان
جيش العدو: نفذنا غارات على بنية تحتية لحزب الله في لبنان
العدو الاسرائيلي يكثف غاراته على المناطق وأودية وخراج بلدات في القطاع الغربي
العدو الاسرائيلي يكثف غاراته على المناطق وأودية وخراج بلدات في القطاع الغربي
وزير التربية لـ #الجديد: لبنان يتعرض لعدوان همجي جديد وهذه المرة الامور تتجه نحو الأسوأ ودور وزارة التربية فتح المدارس لإيواء النازحين ونعالج هذا الوضع مع لجنة الطوارئ المنعقدة في السراي
وزير التربية لـ #الجديد: لبنان يتعرض لعدوان همجي جديد وهذه المرة الامور تتجه نحو الأسوأ ودور وزارة التربية فتح المدارس لإيواء النازحين ونعالج هذا الوضع مع لجنة الطوارئ المنعقدة في السراي
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
05:50
بالفيديو - حركة نزوح من الجنوب
03:36
إتصال تهديدي إسرائيلي لوزير الإعلام!
02:29
العدو يخترق هاتف الـ07 ويتصل بـ سكان الجنوب!
01:51
بالصورة - "إخلّوا المكان".. رسالة نصيّة تصل إلى سكان الجنوب؟!
11:07
فيديو - حزب الله يكشف تفاصيل صاروخ "فادي 2"
خاص الجديد
مراسلة الجديد: العدو يقوم بإختراق شبكة الإتصالات الأرضية التابعة لأوجيرو في قضاء صور للإتصال بالمواطنين وإبلاغهم الإخلاء
2024-09-23 | 02:25
A-
A+
مراسلة الجديد: العدو يقوم بإختراق شبكة الإتصالات الأرضية التابعة لأوجيرو في قضاء صور للإتصال بالمواطنين وإبلاغهم الإخلاء
مقالات ذات صلة
مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية لـ الجديد: ليس هناك اختراق لشبكة الإتصالات بل الاتصال جاء من الخارج وتم التمويه برقم لبناني
مراسلة الجديد: الغارات الإسرائيلية شكلت حزاماً نارياً في بلدات قضاء صور
مراسلة الجديد: العدو إستهدف الأطراف الجنوبية لبلدة الناقورة ومنطقة قطمون والجدار في أطراف بلدة رميش بقذائف الهاون
مراسلة الجديد: العدو يقوم بإختراق شبكة الإتصالات الأرضية التابعة لأوجيرو في قضاء صور للإتصال بالمواطنين وإبلاغهم الإخلاء
خاص الجديد
محليات
الجديد:
العدو
بإختراق
الإتصالات
الأرضية
التابعة
لأوجيرو
للإتصال
بالمواطنين
وإبلاغهم
الإخلاء
العودة الى الأعلى
الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر لـ الجديد: سيكون هناك إطلالة للسيد قريباً وعدم ظهوره للحديث عن القائد إبراهيم عقيل قد يحمل رسائل وأمور نجهلها
مراسل الجديد: شهيد و6 جرحى في بلدة بوادي إثر الغارات الإسرائيلية على بعلبك
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:47
وزير التربية لـ #الجديد: لبنان يتعرض لعدوان همجي جديد وهذه المرة الامور تتجه نحو الأسوأ ودور وزارة التربية فتح المدارس لإيواء النازحين ونعالج هذا الوضع مع لجنة الطوارئ المنعقدة في السراي
07:47
وزير التربية لـ #الجديد: لبنان يتعرض لعدوان همجي جديد وهذه المرة الامور تتجه نحو الأسوأ ودور وزارة التربية فتح المدارس لإيواء النازحين ونعالج هذا الوضع مع لجنة الطوارئ المنعقدة في السراي
07:00
عماد كريدية لـ الجديد: هدف الاتصالات من العدو الإسرائيلي هو إحداث حالة من القلق ولا ضمانة بعدم تكرارها
07:00
عماد كريدية لـ الجديد: هدف الاتصالات من العدو الإسرائيلي هو إحداث حالة من القلق ولا ضمانة بعدم تكرارها
06:57
مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية لـ الجديد: ليس هناك اختراق لشبكة الإتصالات بل الاتصال جاء من الخارج وتم التمويه برقم لبناني
06:57
مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية لـ الجديد: ليس هناك اختراق لشبكة الإتصالات بل الاتصال جاء من الخارج وتم التمويه برقم لبناني
يحدث الآن
عربي و دولي
07:59
المتحدث باسم جيش العدو عن عملية برية محتملة في لبنان: سنفعل كل ما يلزم
عربي و دولي
07:58
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله بإطلاق أسلحته الاستراتيجية على أراضينا"
عربي و دولي
07:58
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "هذا تحذير مباشر لسكان القرى في منطقة البقاع - قم بالإخلاء على الفور من أجل سلامتك"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:54
المتحدث باسم جيش العدو: قصفنا أكثر من 300 هدف في لبنان من أجل تدمير قدرات حزب الله
2024-09-20
مصادر أمنية اسرائيلية: عدد قتلى غارة الضاحية يتراوح بين 8 و10
2024-09-22
معطيات جديدة بشأن غارة الضاحية مع مراسلة الجديد
12:30
مراسلة الجديد: غارة الضاحية أدت إلى هدم مبنى مكون من 9 طوابق ومن المرجح أن تقوم الجهات المعنية بهدم مبنى ملاصق له
2024-09-18
الرئيس الايراني يعلّق على انفجار أجهزة الاتصالات في لبنان
2024-09-19
نصر الله: هذه الضربة القوية والكبيرة لم تسقطنا ولن تسقطنا
بالفيديو
بالفيديو
07:36
مراسلو الجديد في تغطية مستمرة للأحداث الامنية المتسارعة
07:35
لحظة بلحظة.. الجبهة الجنوبية تشتعل وهذه آخر المستجدات
06:40
جولة نارية جديدة في الجنوب: الصورة وكل التحديثات مع مراسلينا
04:53
جولة نارية جديدة في الجنوب: الصورة وكل التحديثات مع مراسلينا
04:24
جولة نارية جديدة في الجنوب: الصورة وكل التحديثات مع مراسلينا
03:27
تغطية شاملة | تطورات ميدانية وعسكرية من الجنوب إلى البقاع
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
09:05
عودة احمد العوضي لحبيبته السابقة بعد طلاقه من ياسمين عبد العزيز؟
فن
09:05
عودة احمد العوضي لحبيبته السابقة بعد طلاقه من ياسمين عبد العزيز؟
محليات
06:35
مجزرة في الجنوب: هذه حصيلة الشهداء والجرحى حتى الآن
محليات
06:35
مجزرة في الجنوب: هذه حصيلة الشهداء والجرحى حتى الآن
عربي و دولي
13:40
جيش العدو للحزب: إنتظروا.. "إذا لزم الأمر"!
عربي و دولي
13:40
جيش العدو للحزب: إنتظروا.. "إذا لزم الأمر"!
محليات
03:36
إتصال تهديدي إسرائيلي لوزير الإعلام!
محليات
03:36
إتصال تهديدي إسرائيلي لوزير الإعلام!
محليات
11:07
فيديو - حزب الله يكشف تفاصيل صاروخ "فادي 2"
محليات
11:07
فيديو - حزب الله يكشف تفاصيل صاروخ "فادي 2"
محليات
13:51
تحذير عاجل: انتبهوا أيها السائقون!
محليات
13:51
تحذير عاجل: انتبهوا أيها السائقون!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024