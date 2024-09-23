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المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله بإطلاق أسلحته الاستراتيجية على أراضينا"
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "لن نسمح لحزب الله بإطلاق أسلحته الاستراتيجية على أراضينا"
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "هذا تحذير مباشر لسكان القرى في منطقة البقاع - قم بالإخلاء على الفور من أجل سلامتك"
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: "هذا تحذير مباشر لسكان القرى في منطقة البقاع - قم بالإخلاء على الفور من أجل سلامتك"
جيش العدو الاسرائيلي: نحذر سكان جنوب لبنان من البقاء بالقرب من مواقع حزب الله
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المتحدث باسم جيش العدو: قصفنا أكثر من 300 هدف في لبنان من أجل تدمير قدرات حزب الله
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إذاعة جيش العدو: سلاح الجو شرع الآن في شن موجة ثالثة من الغارات على لبنان
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جيش العدو: نفذنا غارات على بنية تحتية لحزب الله في لبنان
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العدو الاسرائيلي يكثف غاراته على المناطق وأودية وخراج بلدات في القطاع الغربي
العدو الاسرائيلي يكثف غاراته على المناطق وأودية وخراج بلدات في القطاع الغربي
وزير التربية لـ #الجديد: لبنان يتعرض لعدوان همجي جديد وهذه المرة الامور تتجه نحو الأسوأ ودور وزارة التربية فتح المدارس لإيواء النازحين ونعالج هذا الوضع مع لجنة الطوارئ المنعقدة في السراي
وزير التربية لـ #الجديد: لبنان يتعرض لعدوان همجي جديد وهذه المرة الامور تتجه نحو الأسوأ ودور وزارة التربية فتح المدارس لإيواء النازحين ونعالج هذا الوضع مع لجنة الطوارئ المنعقدة في السراي
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مراسل الجديد: تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي في أجواء السلسلة الشرقية

2024-09-23 | 04:55
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مراسل الجديد: تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي في أجواء السلسلة الشرقية
مراسل الجديد: تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي في أجواء السلسلة الشرقية
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مراسل الجديد: تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي في أجواء السلسلة الشرقية

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النائب سيمون أبي رميا لـ #الجديد: الحادث الذي وقع في جبيل حصل عند الساعة 6:22 صباحاً والترجيحات تميل إلى سقوط الصاروخ عن طريق الخطأ
الكاتب والباحث السياسي فيصل عبد الساتر لـ الجديد: سيكون هناك إطلالة للسيد قريباً وعدم ظهوره للحديث عن القائد إبراهيم عقيل قد يحمل رسائل وأمور نجهلها

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