مراسلة الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على اطراف بلدة الرمادية

البنتاغون: لا نعلم ما إذا كان الإسرائيليون يحضرون لتوغل بري بلبنان ونشاط حزب الله العدائي ساهم بتدهور الوضع

البنتاغون: لا نعلم ما إذا كان الإسرائيليون يحضرون لتوغل بري بلبنان ونشاط حزب الله العدائي ساهم بتدهور الوضع

البنتاغون: لا نعلم ما إذا كان الإسرائيليون يحضرون لتوغل بري بلبنان ونشاط حزب الله العدائي ساهم بتدهور الوضع

القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي: إذا لم يفهم حزب الله بالقوة فسوف يفهم بمزيد من القوة