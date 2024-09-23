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مصادر الجديد: المبعوثان الاستخباريان القطري والتركي من الخارجية يسعيان للتواصل بالمباشر مع حزب الله وبغير المباشر مع بري من أجل الوصول الى تسوية والدخول في وساطة للتهدئة وتجنّب انزلاق الوضع نحو الحرب
2024-09-23 | 13:27
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مصادر الجديد: المبعوثان الاستخباريان القطري والتركي من الخارجية يسعيان للتواصل بالمباشر مع حزب الله وبغير المباشر مع بري من أجل الوصول الى تسوية والدخول في وساطة للتهدئة وتجنّب انزلاق الوضع نحو الحرب
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