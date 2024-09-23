وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي لـ الجديد: الأعداد التي نزحت من الجنوب قاربت الـ 6500 شخصاً وطرقاتنا غير جاهزة لاستيعاب هذا الضغط الكبير ولكن الموضوع يتجه إلى حلحلة جدية