مولوي لـ الجديد: وجهنا التعليمات اللازمة إلى المناطق لاستقبال المواطنين وطلبنا عدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة وفي هذا الظرف الدقيق نحن نحتاج إلى الأمن الاستباقي