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ناطق باسم جيش العدو يجدد دعوته للسكان اللبنانيين للابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله
ناطق باسم جيش العدو يجدد دعوته للسكان اللبنانيين للابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله
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2024-09-24 | 02:59
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مراسل الجديد: سماع أصوات طيران إسرائيلي في أجواء بيروت
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