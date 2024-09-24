مراسل الجديد: سماع أصوات طيران إسرائيلي في أجواء بيروت

أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي علي فضل الله لـ الجديد: كمية النار الكبيرة التي إستخدمها الجيش الإسرائيلي بالأمس لا تعني تحقيقه أي إنجاز إذ أنه كان يسعى لتهجير السكان وعند إنتهاء المعركة سيعود الأهالي الى منازلهم كما حدث في تموز 2006