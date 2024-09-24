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ناطق باسم جيش العدو يجدد دعوته للسكان اللبنانيين للابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله
ناطق باسم جيش العدو يجدد دعوته للسكان اللبنانيين للابتعاد عن أماكن ومباني حزب الله
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مراسلة الجديد: غارة معادية على حارة الفكهاني في البقاع الأوسط
2024-09-24 | 04:06
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مراسلة الجديد: غارة معادية على حارة الفكهاني في البقاع الأوسط
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