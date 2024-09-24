مراسل الجديد: إطلاق رشقات صاروخية ثقيلة بإتجاه الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في الكرمل ومستوطنات قضاء حيفا

إعلام العدو: المستهدف في بيروت مخرب كبير لكنه ليس من الأسماء المعروفة

إعلام العدو: المستهدف في بيروت مخرب كبير لكنه ليس من الأسماء المعروفة

إعلام العدو: المستهدف في بيروت مخرب كبير لكنه ليس من الأسماء المعروفة

مصادر أمنية في لبنان لرويترز: مصير القيادي في حزب الله المستهدف في غارة بيروت غير واضح