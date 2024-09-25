مراسلة الجديد: 15 شخصاً بينهم نساء وأطفال ما زالوا تحت الانقاض جراء الغارة على المعيصرة في كسروان

العودة الى الأعلى مراسل الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف بلدات زوطر الغربية والطيبة وأرزون والشهابية وسلعا