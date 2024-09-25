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حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية
حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية
حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين وأجبرناهما على مغادرة الأجواء اللبنانية
حزب الله: تصدينا لطائرتين حربيتين معاديتين وأجبرناهما على مغادرة الأجواء اللبنانية
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مراسلة الجديد: 15 شخصاً بينهم نساء وأطفال ما زالوا تحت الانقاض جراء الغارة على المعيصرة في كسروان
2024-09-25 | 06:46
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مراسلة الجديد: 15 شخصاً بينهم نساء وأطفال ما زالوا تحت الانقاض جراء الغارة على المعيصرة في كسروان
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مراسل الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف بلدات زوطر الغربية والطيبة وأرزون والشهابية وسلعا
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