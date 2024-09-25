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الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي لـ الجديد: هذا الاستهداف تأكيد على أن نتنياهو لا يستهدف مراكز حزب الله أو مخازن الأسلحة فقط كما يزعم بل إنه يستهدف الشقق السكنية المأهولة أيضاً
2024-09-25 | 17:53
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الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي لـ الجديد: هذا الاستهداف تأكيد على أن نتنياهو لا يستهدف مراكز حزب الله أو مخازن الأسلحة فقط كما يزعم بل إنه يستهدف الشقق السكنية المأهولة أيضاً
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الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي لـ الجديد: هذا الاستهداف تأكيد على أن نتنياهو لا يستهدف مراكز حزب الله أو مخازن الأسلحة فقط كما يزعم بل إنه يستهدف الشقق السكنية المأهولة أيضاً
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