الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
06:10
بالفيديو - قليل من الفرح.. رغم صعوبات النزوح
2024-09-25
استشهاد المصور كامل كركي باستهداف إسرائيلي وأول تعليق من ابنه مبكي
2024-09-25
بالفيديو- آثار الغارات الاسرائيلية على بلدة القصيبة - النبطية
2024-09-25
بالفيديو- مشاهد الدمار في بلدة النميرية بالنبطية جراء الغارات
2024-09-24
"مناورة برّية".. وتعليق من غالانت!
خاص الجديد
عضو كتلة اللّقاء الدّيمقراطي النّائب هادي أبو الحسن لـ الجديد: كل من يحتكر أو يبتز أي نازح يجب محاسبته ووضعه في السجن فوراً إذ أن هذا الأمر هو فعل خيانة
2024-09-26 | 04:21
A-
A+
عضو كتلة اللّقاء الدّيمقراطي النّائب هادي أبو الحسن لـ الجديد: كل من يحتكر أو يبتز أي نازح يجب محاسبته ووضعه في السجن فوراً إذ أن هذا الأمر هو فعل خيانة
مقالات ذات صلة
هادي أبو الحسن لـ الجديد: جهد المفاوضات القائمة حالياً بدأ أول من أمس وهناك محاولة جديّة لهدنة مؤقتة تمهيداً لوقف النار لكن العقبات تأتي من "إسرائيل"
وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي لـ #الجديد: هناك 445 مؤسسة تابعة لوزارة التربية بين مدارس ومهنيات تأوي 45000 نازح
آخر التطورات الميدانية واوضاع النازحين من جنوب لبنان... مراسلو الجديد يواكبون آخر المستجدات
عضو كتلة اللّقاء الدّيمقراطي النّائب هادي أبو الحسن لـ الجديد: كل من يحتكر أو يبتز أي نازح يجب محاسبته ووضعه في السجن فوراً إذ أن هذا الأمر هو فعل خيانة
خاص الجديد
محليات
اللّقاء
الدّيمقراطي
النّائب
هادي
الحسن
الجديد:
يحتكر
محاسبته
ووضعه
السجن
فوراً
الأمر
خيانة
العودة الى الأعلى
النائب رامي أبو حمدان من بلدة الكرك لـ الجديد: هذا العدو تأسس على الدماء والإجرام وهو يعمد الى قتل المدنيين الأبرياء عندما يفشل في الميدان
مجزرة إسرائيلية في بلدة الكرك.. مراسلة الجديد تنقل الصورة من قلب الحدث
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:08
هادي أبو الحسن: هناك محاولة جدية لهدنة مؤقتة.. ولكن العقبات تأتي من "إسرائيل"
هادي أبو الحسن: هناك محاولة جدية لهدنة مؤقتة.. ولكن العقبات تأتي من "إسرائيل"
06:08
هادي أبو الحسن: هناك محاولة جدية لهدنة مؤقتة.. ولكن العقبات تأتي من "إسرائيل"
هادي أبو الحسن: هناك محاولة جدية لهدنة مؤقتة.. ولكن العقبات تأتي من "إسرائيل"
06:06
مراسل الجديد: سلسلة غارات معادية إستهدفت بلدات لبنانية عدة في الساعات الماضية و"إسرائيل" مستمرّة في عدوانها
06:06
مراسل الجديد: سلسلة غارات معادية إستهدفت بلدات لبنانية عدة في الساعات الماضية و"إسرائيل" مستمرّة في عدوانها
06:04
علاء موسى لـ الجديد: لا نستطيع أن ننفي أهمية الملف الرئاسي وأخشى أن تهيمن الأحداث الجارية على هذا الموضوع
06:04
علاء موسى لـ الجديد: لا نستطيع أن ننفي أهمية الملف الرئاسي وأخشى أن تهيمن الأحداث الجارية على هذا الموضوع
يحدث الآن
عربي و دولي
06:29
"يديعوت أحرونوت": تقديرات بأن حزب الله لم يفعّل 10% من قوته حتى الآن لإعتبارات خاصة به
عربي و دولي
06:26
"يديعوت أحرونوت": الضربات التي وجهها الجيش في لبنان لا تعني أن حزب الله فقد قدرته على إيلام "إسرائيل" بشدة
عربي و دولي
06:26
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:41
مراسل الجديد: غارتان من الطيران الحربي المعادي على طيردبا وبيوت السياد
2024-09-24
وزير الخارجية الإيراني: لا تستهينوا أبدا بقدرة حزب الله على الدفاع عن لبنان ضد أي عدوان والحزب قادر على تسوية قواعد ومستعمرات الكيان الإسرائيلي بالأرض
18:15
مسؤول أميركي: البيان الداعي لوقف النار في لبنان من المرجح إصداره الليلة
05:17
مراسل الجديد: شهيد وجريحان في الغارة المعادية على بيوت السياد
06:21
استخراج 70 جثة من براد مستشفى رفيق الحريري لوضع جثث ضحايا العدوان الاسرائيلي
06:26
"يديعوت أحرونوت": الضربات التي وجهها الجيش في لبنان لا تعني أن حزب الله فقد قدرته على إيلام "إسرائيل" بشدة
بالفيديو
بالفيديو
06:08
هادي أبو الحسن: هناك محاولة جدية لهدنة مؤقتة.. ولكن العقبات تأتي من "إسرائيل"
05:38
مؤتمر صحافي لوزير الداخلية
05:36
إستمرار عدوان "إسرائيل" على لبنان.. الجديد في مواكبة مستمرة
05:32
إستمرار عدوان "إسرائيل" على لبنان.. الجديد في مواكبة مستمرة
05:06
إبراهيم ريحان: هناك تقدم في المفاوضات ونحن أمام ساعات مفصلية
04:52
تصريح فؤاد السنيورة من دار الفتوى
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:27
بالصورة - شاهد حجم صاروخ لم ينفجر في النبطية
محليات
07:27
بالصورة - شاهد حجم صاروخ لم ينفجر في النبطية
محليات
07:15
قرار لمصرف لبنان يتعلق بالمودعين ... ماذا جاء فيه؟
محليات
07:15
قرار لمصرف لبنان يتعلق بالمودعين ... ماذا جاء فيه؟
عربي و دولي
10:37
هاليفي زار الحدود الشمالية: حزب الله سيتلقى رداً قوياً اليوم
عربي و دولي
10:37
هاليفي زار الحدود الشمالية: حزب الله سيتلقى رداً قوياً اليوم
عربي و دولي
07:39
"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!
عربي و دولي
07:39
"يجهّز للعملية البرّية"... جيش العدو يتحدث عن مرحلة جديدة؟!
عربي و دولي
01:05
وقف القتال على جبهة لبنان.. حديث عن "إشارة إيجابية"
عربي و دولي
01:05
وقف القتال على جبهة لبنان.. حديث عن "إشارة إيجابية"
محليات
09:59
وزير التربية قرر تأجيل انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية
محليات
09:59
وزير التربية قرر تأجيل انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024