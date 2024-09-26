مراسل الجديد: غارة معادية إستهدفت منزلاً في البيسارية

هادي أبو الحسن​ لـ الجديد: جهد المفاوضات القائمة حالياً بدأ أول من أمس وهناك محاولة جديّة لهدنة مؤقتة تمهيداً لوقف النار لكن العقبات تأتي من "إسرائيل"