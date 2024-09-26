تصريح فؤاد السنيورة من دار الفتوى

الرئيس فؤاد السنيورة للجديد: العدوان على جميع اللبنانيين والحزن يلف لبنان من اقصاه الى اقصاه ونحن امام عدو لا يقيم وزناً للاخلاق الانسانية وعلى الشعب اللبناني ان يكون متضامناً مع جرحاه ومصابيه