مراسل الجديد: غارة معادية جديدة على بلدة البيسارية

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ الجديد: مصر تدعم أي جهود تهدف الى التهدئة في لبنان وربما الساعات المقبلة تظهر لنا بعض من بنود الإتفاق المطروح وإستمرار الحرب في المنطقة تخدم "إسرائيل"