علاء موسى لـ الجديد: لا نستطيع أن ننفي أهمية الملف الرئاسي وأخشى أن تهيمن الأحداث الجارية على هذا الموضوع

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى لـ الجديد: لم نقل سابقاً أن حرب غزة لا تؤثر على لبنان لكن هذا لا يمنع العمل من أجل تخفيف هذا التأثير ويجب إستغلال ما يحدث للخروج من الأزمة الرئاسية