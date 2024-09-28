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مراسل الجديد: 3 شهداء وجريحين الحصيلة الأولية للاعتداء الاسرائيلي على منطقة صيدا القديمة
2024-09-28 | 06:58
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مراسل الجديد: 3 شهداء وجريحين الحصيلة الأولية للاعتداء الاسرائيلي على منطقة صيدا القديمة
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