الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
12:40
بالفيديو - جواد نجل السيد نصرالله في موقع غارة الاغتيال بالضاحية
07:00
بالفيديو - حفرة عميقة جراء الغارات في الشويفات
2024-09-27
بالفيديو - مغادرة وفود دول عدة مع بدء خطاب نتنياهو
2024-09-27
وائل عرقجي ينفعل بسبب ما يحصل: فدا لبنان وبس!
2024-09-27
على طريق المطار: تهديد إسرائيلي للإخلاء.. والجديد تتحقق
خاص الجديد
مراسلة الجديد: وصول جميع الوزراء للمشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي بإستثناء بو حبيب لوجوده في نيويورك
2024-09-28 | 12:19
A-
A+
مراسلة الجديد: وصول جميع الوزراء للمشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي بإستثناء بو حبيب لوجوده في نيويورك
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: إنتهاء الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية
مراسلة الجديد تواكب الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية
مراسلة الجديد: وصول وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى السراي الحكومي للمشاركة بجلسة مجلس الوزراء
مراسلة الجديد: وصول جميع الوزراء للمشاركة في الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي بإستثناء بو حبيب لوجوده في نيويورك
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الوزراء
للمشاركة
الجلسة
الطارئة
لمجلس
الوزراء
السرايا
الحكومي
بإستثناء
لوجوده
نيويورك
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: 3 شهداء وجريحين الحصيلة الأولية للاعتداء الاسرائيلي على منطقة صيدا القديمة
وزير الاشغال العامة علي حمية لـ الجديد: حركة الطائرات العسكرية في مطار بيروت تخضع لموافقة الجيش اللبناني حصراً
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:57
مراسل الجديد: تراجع وتيرة الغارات المعادية على جنوب لبنان نسبةً لما كانت عليه في الساعات السابقة
14:57
مراسل الجديد: تراجع وتيرة الغارات المعادية على جنوب لبنان نسبةً لما كانت عليه في الساعات السابقة
14:48
مراسلة الجديد: الطيران المسيّر المعادي يحلّق بشكل مكثّف فوق الضاحية الجنوبية ومناطق مجاورة
14:48
مراسلة الجديد: الطيران المسيّر المعادي يحلّق بشكل مكثّف فوق الضاحية الجنوبية ومناطق مجاورة
14:36
مقررات جلسة مجلس الوزراء
مقررات جلسة مجلس الوزراء
14:36
مقررات جلسة مجلس الوزراء
مقررات جلسة مجلس الوزراء
يحدث الآن
خاص الجديد
14:57
مراسل الجديد: تراجع وتيرة الغارات المعادية على جنوب لبنان نسبةً لما كانت عليه في الساعات السابقة
عربي و دولي
14:56
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: بعد إغتيال السيد نصر الله خط المقاومة سيستمر بعزيمة مضاعفة والنصر حتمي
مقدمة النشرة المسائية
14:52
مقدمة النشرة المسائية 28-09-2024
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-23
مكتب وزير الاتصالات ينفي وجود خرق اسرائيلي لشبكة الاتصالات الرسمية
10:30
مرحلة جديدة بعد إغتيال السيّد.. الجديد تواصل رصد تبعات عدوان "إسرائيل"
08:27
جنبلاط: نصرالله ينضم الى قافلة الشهداء الطويلة على طريق فلسطين
17:15
وزارة الصحة: غارات العدو المتتالية على حارة حريك أدت في حصيلة غير نهائية إلى إستشهاد 6 أشخاص وإصابة و91 بجروح
2024-09-25
مصادر دبلوماسية في نيويورك للجديد: لبنان طلب ربط الجنوب بغزة واسرائيل طالبت بخفض مدة وقف اطلاق النار الى خمسة اسابيع
2024-09-08
"معاريف" عن نتنياهو: أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن بالاستعداد لتغيير الوضع في الشمال
بالفيديو
بالفيديو
14:52
مقدمة النشرة المسائية 28-09-2024
14:36
مقررات جلسة مجلس الوزراء
14:18
تغطية مستمرّة للعدوان الإسرائيلي وتبعاته على لبنان
13:39
مراسلة الجديد تواكب الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية
12:56
تغطية مفتوحة.. تحديثات الميدان اللبناني عقب إغتيال السيّد حسن
10:38
متابعة العدوان الاسرائيلي على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
18:22
بعد إستهداف الضاحية.. بيان لحزب الله
عربي و دولي
18:22
بعد إستهداف الضاحية.. بيان لحزب الله
محليات
12:40
بالفيديو - جواد نجل السيد نصرالله في موقع غارة الاغتيال بالضاحية
محليات
12:40
بالفيديو - جواد نجل السيد نصرالله في موقع غارة الاغتيال بالضاحية
محليات
17:45
بالفيديو - قصف إسرائيلي على الضاحية.. وإعلان من العدو
محليات
17:45
بالفيديو - قصف إسرائيلي على الضاحية.. وإعلان من العدو
محليات
07:33
حزب الله يعلن استشهاد السيد حسن نصرالله
محليات
07:33
حزب الله يعلن استشهاد السيد حسن نصرالله
عربي و دولي
20:08
إنذار إسرائيلي جديد وعاجل إلى سكان هذه المناطق في الضاحية
عربي و دولي
20:08
إنذار إسرائيلي جديد وعاجل إلى سكان هذه المناطق في الضاحية
محليات
04:01
علي حمية للجديد: أوعزت للمطار بالطلب إلى طائرة إيرانية عدم الهبوط في المطار... والسبب؟
محليات
04:01
علي حمية للجديد: أوعزت للمطار بالطلب إلى طائرة إيرانية عدم الهبوط في المطار... والسبب؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024