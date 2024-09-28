مصادر دبلوماسية لـ الجديد: المبادرة القطرية المصرية سترتكز على وقف إطلاق النار إفساحاً بالمجال لمفاوضات لتطبيق الـ 1701 من دون إنتقائية والذهاب الى حوار لبناني أو تشاور لإنتخاب رئيس يؤسس للمرحلة المقبلة