تغطية مستمرّة للعدوان الإسرائيلي وتبعاته على لبنان

الجيش الأردني: الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو مسيّرات أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية

الجيش الأردني: الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو مسيّرات أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية