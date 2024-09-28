مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي واصل عدوانه على مدينة صور ومحيطها

مراسلة الجديد: التسجيل الصوتي الذي يزعم تفجير العدو الإسرائيلي لعدد من المناطق والنقاط الحدودية تمهيداً لمناورة بريّة عار من الصحة ولا وجود لهكذا تحركات مطلقاً