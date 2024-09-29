مراسلة الجديد: 6 شهداء و30 جريحاً حصيلة أولية في غارة علي النهري

غالانت تعليقاً على استهداف الحديدة في اليمن: بالنسبة لنا لا يوجد مكان بعيد جداً

غالانت تعليقاً على استهداف الحديدة في اليمن: بالنسبة لنا لا يوجد مكان بعيد جداً