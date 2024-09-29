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الصحافي محمد علوش لـ وهلق شو: من كانوا يتهمونه بالعمل من أجل مصلحة إيران في المنطقة هل يعقل أن تبيعه إيران لصالح إدارة أميركية راحلة بعد شهرين؟
الصحافي محمد علوش لـ وهلق شو: من كانوا يتهمونه بالعمل من أجل مصلحة إيران في المنطقة هل يعقل أن تبيعه إيران لصالح إدارة أميركية راحلة بعد شهرين؟
وزارة الصحة: 5 شهداء و 10 جرحى في غارات العدو الإسرائيلي على قضاء بنت جبيل اليوم
وزارة الصحة: 5 شهداء و 10 جرحى في غارات العدو الإسرائيلي على قضاء بنت جبيل اليوم
العميد المتقاعد خالد حمادة لـ وهلق شو: نحن في لحظة حقيقة واضحة وما حصل يدل على أن الحزب كان مكشوفاً أمنياً وهناك جهد استخباراتي إسرائيلي ليس منذ بدء جبهة الإسناد إنما من زمن طويل
العميد المتقاعد خالد حمادة لـ وهلق شو: نحن في لحظة حقيقة واضحة وما حصل يدل على أن الحزب كان مكشوفاً أمنياً وهناك جهد استخباراتي إسرائيلي ليس منذ بدء جبهة الإسناد إنما من زمن طويل
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مصادر الجديد: القدرة العسكرية للمقاومة لا تزال موجودة وكبيرة على الرغم من الوضع القائم وإشكاليات التواصل وكل ما له علاقة بالتحكم والسيطرة والقيادة
2024-09-29 | 13:39
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مصادر الجديد: القدرة العسكرية للمقاومة لا تزال موجودة وكبيرة على الرغم من الوضع القائم وإشكاليات التواصل وكل ما له علاقة بالتحكم والسيطرة والقيادة
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