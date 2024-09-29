جان عزيز لـ وهلق شو: المسؤولية التاريخية اليوم تقع على الرئيس نبيه بري الذي عليه التشاور مع الأطراف الأساسية والتوصل إلى رئيس سيادي يحمي لبنان والشعب والطوائف بأكملها