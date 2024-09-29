ناشر موقع الكلمة أونلاين سيمون أبو فاضل لـ وهلق شو: الوضع إذا استمر بهذا الشكل سيؤدي إلى انفجار في البلد نتيجة احتكاكات طائفية وخصوصاً إذا دخل العدو الإسرائيلي إلى الداخل اللبناني

ناشر موقع الكلمة أونلاين الصحافي سيمون أبو فاضل لـ الجديد: على المكوّن المسيحي القيام بخرق ما ليحرج الرئيس بري وهذ مسؤولية هذا المكوّن الذي يجب أن يباشر بمبادرة لأن الفخّ الموجود عند حزب الله أوسع والأخير لا يتكبّد أي خسائر