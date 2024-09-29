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غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مبنى قرب جسر الكولا في بيروت
2024-09-29 | 18:04
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غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مبنى قرب جسر الكولا في بيروت
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