أبو الحسن لـ هنا بيروت: لا يجوز انتصار العدو الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والإسرائيلي ومن يراهن على هذا الانتصار رهانه خاطىء المسار طويل أمامنا المطلوب الصمود والعمل الدبلوماسي الحقيقي

أبو الحسن لـ هنا بيروت: نحن أمام مرحلة جديدة لا سيما بعد اغتيال سماحة السيد ولن يكون الواقع بعد هذا الحدث كما كان قبله أما المطلوب هو زيادة الوعي والتضامن