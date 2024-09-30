حسن فضل الله لـ الجديد: الوقت ليس لأي جدال سياسي بل للتفرّغ لوقف العدوان على بلدنا

ناجي حايك لـ الجديد: نتضامن مع أهلنا الذين يتعرضون لهذه الإعتداءات والوقت الآن ليس لأي جدال أو نقاش و"إسرائيل" هي من تريد الحرب اليوم وتسعى إليها في حين أن حزب الله لا يريدها