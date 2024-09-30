مراسل الجديد: الطيران الحربي المعادي يلقي بالونات حرارية في أجواء العاصمة بيروت

وزير الاتصالات جوني القرم للجديد: التحقيق جار للتأكد من صحة الاتصالات والتهديدات التي تلقاها عدد من اللبنانيين وهناك بعض التطبيقات الوهمية التي تستخدم بهدف خلق الذعر لدى المواطنين