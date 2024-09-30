الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
03:30
بالفيديو- آثار الدمار في عين الدلب شرق صيدا جراء المجزرة التي ارتكبها العدو وراح ضحيتها اكثر من 40 شهيداً
2024-09-29
فيديو - تظاهرة غاضبة في الهند تنديداً بإغتيال السيد نصر الله
2024-09-29
فيديو - هتافات للمقاومة خلال بداية جلسة البرلمان الإيراني
2024-09-29
رجل إيراني هام استشهد إلى جانب نصرلله.. من هو؟
2024-09-29
بالصورة - نعش "السيد" قبيل الوداع الأخير
خاص الجديد
مراسل الجديد: غارتان من سلاح جو العدو على محيط المريجة والليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت
2024-09-30 | 16:43
A-
A+
مراسل الجديد: غارتان من سلاح جو العدو على محيط المريجة والليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت
مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: غارة العدو الأخيرة إستهدفت محيط مارون مسك في الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت
مراسل الجديد: جيش العدو بدأ غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت
مراسلة الجديد: غارة عنيفة من سلاح الجو المعادي على الضاحية الجنوبية لبيروت وسحب الدخان ترتفع في المكان
مراسل الجديد: غارتان من سلاح جو العدو على محيط المريجة والليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت
خاص الجديد
محليات
الجديد:
غارتان
العدو
المريجة
والليلكي
الضاحية
الجنوبية
لبيروت
العودة الى الأعلى
وزير الاتصالات جوني القرم للجديد: التحقيق جار للتأكد من صحة الاتصالات والتهديدات التي تلقاها عدد من اللبنانيين وهناك بعض التطبيقات الوهمية التي تستخدم بهدف خلق الذعر لدى المواطنين
معلومات الجديد: الشهيدان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هما نضال عبد العال وعماد عودة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
17:22
مراسل الجديد: سلاح جو العدو يشن غارة جديدة على منطقة بئر العبد
17:22
مراسل الجديد: سلاح جو العدو يشن غارة جديدة على منطقة بئر العبد
16:40
مراسل الجديد: جيش العدو بدأ غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت
16:40
مراسل الجديد: جيش العدو بدأ غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت
16:23
مصادر عسكرية لـ الجديد: الجيش اللبناني لم ينسحب من مواقعه وإنما سحب بعض عناصره من نقاط مراقبة معزولة محاذية للخط الأزرق وأعاد نشر قواته وفقاً للتطورات العسكرية المتوقعة
16:23
مصادر عسكرية لـ الجديد: الجيش اللبناني لم ينسحب من مواقعه وإنما سحب بعض عناصره من نقاط مراقبة معزولة محاذية للخط الأزرق وأعاد نشر قواته وفقاً للتطورات العسكرية المتوقعة
يحدث الآن
عربي و دولي
18:02
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ترى أن حزب الله يستعد بشكل مماثل لاستعداد حماس قبل هجوم 7 أكتوبر
عربي و دولي
18:01
وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي: العملية البرية ستشمل غارات محدودة ومركزة لتدمير قدرات قوات الرضوان
عربي و دولي
17:59
وسائل إعلام العدو : عدة قذائف أطلقت من جنوب لبنان سقطت في منطقة مسكاف عام التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخراً منطقة عسكرية مغلقة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-24
بالفيديو - لحظة الإستهداف في الجية والمعلومات الأوّلية
2024-09-27
رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله: الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على قيد الحياة
2024-09-29
بالفيديو - آثار استهداف مبنى في منطقة عين الدلب صيدا
08:35
هآرتس عن دبلوماسي غربي: الجهد الأميركي في الوقت الحالي يهدف إلى منع اندلاع حرب شاملة
08:31
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: لم نتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن شن عملية برية كبيرة في لبنان
2024-09-26
بالفيديو - صاروخ يستهدف تل ابيب
بالفيديو
بالفيديو
17:52
الحرب على لبنان... مراسل الجديد يواكب آخر المستجدات الميدانية في الجنوب ... للمتابعة باشرة:
16:45
سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية
13:33
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024
06:58
متابعة العدوان الاسرائيلي على لبنان
06:40
التغطية مستمرة... الجديد تعاين مكان الغارة التي استهدفت منطقة عين الدلب شرق صيدا
05:38
كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من عين التينة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
19:29
لأول مرة العدو الاسرائيلي يستهدف بيروت.. والجديد تكشف أسماء الشهداء
محليات
19:29
لأول مرة العدو الاسرائيلي يستهدف بيروت.. والجديد تكشف أسماء الشهداء
محليات
03:15
"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟
محليات
03:15
"المدن تكشف معلومات عن اغتيال السيد.. ماذا عن المقر المحصن؟
محليات
19:58
إثر الغارة الاسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت.. الجبهة الشعبية تنعي قائديها
محليات
19:58
إثر الغارة الاسرائيلية على منطقة الكولا في بيروت.. الجبهة الشعبية تنعي قائديها
محليات
19:16
الجديد من موقع الغارة في منطقة الكولا.. عملية اغتيال وسقوط 4 شهداء على الاقل
محليات
19:16
الجديد من موقع الغارة في منطقة الكولا.. عملية اغتيال وسقوط 4 شهداء على الاقل
محليات
06:43
مرسوم لميقاتي بإعطاء تعويضات ومساعدات مالية للقطاع العام والمتقاعدين... التفاصيل على الرابط:
محليات
06:43
مرسوم لميقاتي بإعطاء تعويضات ومساعدات مالية للقطاع العام والمتقاعدين... التفاصيل على الرابط:
عربي و دولي
11:33
للمرة الأولى "الصاروخ نور" يدخل الحرب في عملية لحزب الله
عربي و دولي
11:33
للمرة الأولى "الصاروخ نور" يدخل الحرب في عملية لحزب الله
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024