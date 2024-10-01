صواريخ حزب الله تضرب تل أبيب.. مراسل الجديد يُفنّد المشهد

مجلس الوزراء يعقد جلسة عند الساعة 11 من صباح يوم غد الاربعاء

مجلس الوزراء يعقد جلسة عند الساعة 11 من صباح يوم غد الاربعاء

مجلس الوزراء يعقد جلسة عند الساعة 11 من صباح يوم غد الاربعاء

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير: الفكرة هي إنشاء محيط أمني على الجانب اللبناني من الحدود