وزير الاعلام للجديد: الوزارة تحترم حريات المؤسسات الاعلامية والاعلاميين ولا تتدخل في مضمون الخبر لكن يجب التأكد من صحة الاخبار قبل نشرها خاصة بظل هذه الظروف التي يمر بها لبنان