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عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور لـ الجديد: طرحنا 3 عناوين وهي القرار 1701 ورئاسة الجمهورية والعناية بالنازحين والأفكار كانت مقبولة عند كل الأطراف
2024-10-03 | 11:34
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عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور لـ الجديد: طرحنا 3 عناوين وهي القرار 1701 ورئاسة الجمهورية والعناية بالنازحين والأفكار كانت مقبولة عند كل الأطراف
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عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور لـ الجديد: لا يوجد أحد في الحزب التقدمي الإشتراكي لا يؤيد القضية الفلسطينية ونحن وأهل الجنوب واحد وعند حصول أي أمر الجبل على أهبة الإستعداد للقيام بكل ما يلزم
وائل أبو فاعور لـ الجديد: هناك مرونة إستثنائية عند الرئيس بري بملف رئاسة الجمهورية ويجب إلتقاط هذه المرونة
وائل أبو فاعور لـ الجديد: حزب الله في معركة ضارية ويقدم التضحيات ولا يجب أن ينتظره أحد للخروج والقول أنه سينفذ القرار 1701 لأن هذا الأمر يُعتبر إستسلاماً
عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور لـ الجديد: طرحنا 3 عناوين وهي القرار 1701 ورئاسة الجمهورية والعناية بالنازحين والأفكار كانت مقبولة عند كل الأطراف
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النائب بلال عبدالله لـ الجديد: اللقاء أمس كان استكمالاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس بري وحملها الرئيس ميقاتي إلى نيويورك وكل الكلام عن تطبيق الـ 1701 لا معنى له دون وقف إطلاق النار
مكاري: سليمان فرنجية هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية وهو لا يزال مرشحاً جدياً ببرنامجه ومواقفه المعروفة ومستعد لمد اليد لجميع المكونات السياسية والحزبية
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