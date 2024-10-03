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2024
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خاص الجديد
مراسل الجديد: غارات معادية عنيفة على محيط قضاء النبطية
2024-10-03 | 14:08
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مراسل الجديد: غارات معادية عنيفة على محيط قضاء النبطية
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
غارات
معادية
عنيفة
النبطية
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النائب بلال عبدالله لـ الجديد: اللقاء أمس كان استكمالاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس بري وحملها الرئيس ميقاتي إلى نيويورك وكل الكلام عن تطبيق الـ 1701 لا معنى له دون وقف إطلاق النار
مكاري: سليمان فرنجية هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية وهو لا يزال مرشحاً جدياً ببرنامجه ومواقفه المعروفة ومستعد لمد اليد لجميع المكونات السياسية والحزبية
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