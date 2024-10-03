مراسل الجديد: سلسلة غارات من الطيران الحربي التابع للعدو على بلدة كفركلا

النائب بلال عبدالله لـ الجديد: اللقاء أمس كان استكمالاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس بري وحملها الرئيس ميقاتي إلى نيويورك وكل الكلام عن تطبيق الـ 1701 لا معنى له دون وقف إطلاق النار