مدير مركز الإستشراف الإعلامي عباس ضاهر لـ الجديد: الوقت اليوم للتوافق ولا يجب الحديث عن كسر أحد الأطراف

مدير مركز الاستشراف للمعلومات عباس ضاهر للجديد: الفرنسيون تواصلوا مع حزب الله وطلبوا منه وقف الرد على اسرائيل وكان الجواب من الحزب "لم يعد لدينا ثقة لا بالعدو الاسرائيلي ولا حتى بالاميركي خصوصاً بعد تجاوز الخطوط الحمر والرد آت وحتمي"