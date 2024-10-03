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مزاعم إسرائيلية بشأن إستهداف هاشم صفي الدين
2024-10-03 | 17:56
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مزاعم إسرائيلية بشأن إستهداف هاشم صفي الدين
مزاعم إسرائيلية بشأن إستهداف هاشم صفي الدين
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خاص الجديد
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