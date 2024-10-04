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المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرق دوفيف بصلية صاروخية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرق دوفيف بصلية صاروخية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية
النائب وائل أبو فاعور: جرى نقاش تفصيلي في خريطة الانقاذ الوطني والجهود يجب أن تكون منصبة في كيفية الخروج من هذه المحنة
النائب وائل أبو فاعور: جرى نقاش تفصيلي في خريطة الانقاذ الوطني والجهود يجب أن تكون منصبة في كيفية الخروج من هذه المحنة
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02:28
انذار جديد من جيش العدو لاخلاء بلدات جنوبية
خاص الجديد
مراسلة الجديد: سلسلة غارات متواصلة على البلدات في البقاع الشمالي
2024-10-04 | 10:10
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مراسلة الجديد: سلسلة غارات متواصلة على البلدات في البقاع الشمالي
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