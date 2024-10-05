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2024
08:07
بالفيديو - وكأنه زلزال.. حُفر ضخمة وعميقة مكان القصف في المريجة
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2024-10-04
انذار جديد من جيش العدو لاخلاء بلدات جنوبية
خاص الجديد
الدكتور حسام مطر ضيف الزميل آدم شمس الدين ضمن برنامج الحدث
2024-10-05 | 04:14
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الدكتور حسام مطر ضيف الزميل آدم شمس الدين ضمن برنامج الحدث
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الدكتور حسام مطر ضيف الزميل آدم شمس الدين ضمن برنامج الحدث
خاص الجديد
محليات
الزميل
الدين
برنامج
الحدث
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حسام مطر لـ الجديد: المعيار الأساس للهزيمة هو ليس إغتيال السيد نصر الله والقادة بل هزيمة المشروع السياسي بالكامل
النائب نديم الجميل لـ الجديد: هناك طرف يراهن على الإسرائيلي لسحب سلاح حزب الله ولا نستطيع لومه
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05:44
مراسلة الجديد: غارة الطيران الحربي المعادي الأخيرة إستهدفت محيط المريجة
2024-10-01
وكالة أنباء فارس عن مسؤول إيراني: دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة
2024-10-04
الجبهة الداخلية في كيان العدو: صفارات الإنذار تدوي في كيبوتس يرؤون وفي مرغليوت ومسكاف عام بالجليل الأعلى
2024-10-03
مراسلة الجديد: غارتان من سلاح جو العدو على محيط منطقة الحدث
09:23
وزير الخارجية الإيراني: جرائم إسرائيل الفظيعة في غزة يجب ألا تتكرر في لبنان
2024-09-24
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