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2024-10-04
انذار جديد من جيش العدو لاخلاء بلدات جنوبية
خاص الجديد
حسام مطر لـ الجديد: أداء حزب الله أسطوري في البرّ وما حصل في الأيام الأخيرة يثبت أن المقاومة "رجعت وقفت على إجريها"
2024-10-05 | 04:52
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حسام مطر لـ الجديد: أداء حزب الله أسطوري في البرّ وما حصل في الأيام الأخيرة يثبت أن المقاومة "رجعت وقفت على إجريها"
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خاص الجديد
محليات
الجديد:
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حسام مطر لـ الجديد: الهدف من المرحلة الحالية هو الصمود وترميم البنية وتكبيد العدو خسائر فادحة وإفهامه أن دخوله له أثمان عالية
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